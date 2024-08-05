Более 30 улиц в Краснодаре останутся без света 5 августа из-за плановых работ

Плановое отключение электричества в понедельник затронет разные районы краевой столицы.

Так, электричество отключат с 9:00 до 17:00 на улицах:

Гаражная;

Рашпилевская;

Аэродромная;

Минская;

Проспект Чекистов;

Офицерская;

Нефтяная;

Старокубанская;

Захарова;

Заводская;

Южная;

Фадеева;

Мачуги;

Шевченко;

Ленина;

Краевая;

Орджоникидзе;

Колхозная;

Ейское шоссе;

Карла Гусника;

Целиноградская;

Новосельская;

Новотитаровская;

Большевистская;

Профессора Рудакова

Также 5 августа свет планово отключат в проездах: Динской, Тимашевский, Тбилисский, Мостовской, Малороссийский и Обозный.

Дополнительную информацию о плановых отключениях можно уточнить по телефонам: 8 (861) 255-10-72 и 260-66-36, а также по ссылке, сообщает ЕДДС Краснодара.

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