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Более 30 улиц в Краснодаре останутся без света 5 августа из-за плановых работ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-30-ulits-v-krasnodare-ostanutsya-bez-sveta-5-avgusta-iz-za-planovyh-rabot
Более 30 улиц в Краснодаре останутся без света 5 августа из-за плановых работ
Фото unsplash.com

Плановое отключение электричества в понедельник затронет разные районы краевой столицы.

Так, электричество отключат с 9:00 до 17:00 на улицах:

  • Гаражная;
  • Рашпилевская;
  • Аэродромная;
  • Минская;
  • Проспект Чекистов;
  • Офицерская;
  • Нефтяная;
  • Старокубанская;
  • Захарова;
  • Заводская;
  • Южная;
  • Фадеева;
  • Мачуги;
  • Шевченко;
  • Ленина;
  • Краевая;
  • Орджоникидзе;
  • Колхозная;
  • Ейское шоссе;
  • Карла Гусника;
  • Целиноградская;
  • Новосельская;
  • Новотитаровская;
  • Большевистская;
  • Профессора Рудакова

Также 5 августа свет планово отключат в проездах: Динской, Тимашевский, Тбилисский, Мостовской, Малороссийский и Обозный.

Дополнительную информацию о плановых отключениях можно уточнить по телефонам: 8 (861) 255-10-72 и 260-66-36, а также по ссылке, сообщает ЕДДС Краснодара.

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