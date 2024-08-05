Более 30 улиц в Краснодаре останутся без света 5 августа из-за плановых работ
Общество
05.08.2024 08:50
Плановое отключение электричества в понедельник затронет разные районы краевой столицы.
Так, электричество отключат с 9:00 до 17:00 на улицах:
- Гаражная;
- Рашпилевская;
- Аэродромная;
- Минская;
- Проспект Чекистов;
- Офицерская;
- Нефтяная;
- Старокубанская;
- Захарова;
- Заводская;
- Южная;
- Фадеева;
- Мачуги;
- Шевченко;
- Ленина;
- Краевая;
- Орджоникидзе;
- Колхозная;
- Ейское шоссе;
- Карла Гусника;
- Целиноградская;
- Новосельская;
- Новотитаровская;
- Большевистская;
- Профессора Рудакова
Также 5 августа свет планово отключат в проездах: Динской, Тимашевский, Тбилисский, Мостовской, Малороссийский и Обозный.
Дополнительную информацию о плановых отключениях можно уточнить по телефонам: 8 (861) 255-10-72 и 260-66-36, а также по ссылке, сообщает ЕДДС Краснодара.
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