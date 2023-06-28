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Жители поселка в пригороде Краснодара пожаловались на загрязнение воздуха

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-poselka-v-prigorode-krasnodara-pozhalovalis-na-zagryaznenie-vozduha
Жители поселка в пригороде Краснодара пожаловались на загрязнение воздуха
Фото t.me/typodar

По словам жителей поселка Индустриального, в июне наблюдается высокое содержание вредных веществ в воздухе.

Краснодарцы сами провели замеры и сообщили в соцсетях о том, что содержание твердых частиц в воздухе завышено.

В Муниципальном центре управления Краснодара пояснили, что с 19 по 23 июня в поселках Индустриальный и Победитель замеры концентрации загрязняющих веществ проводили специалисты.

«На место выезжала передвижная экологическая лаборатория. По результатам всех измерений превышений гигиенических нормативов, установленных СанПиН не зафиксировано. Превышений естественного гамма-фона, характерного для территории Краснодарского края, также зафиксировано не было», — сообщает МЦУ Краснодар в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре не выявили повышенной концентрации вредных веществ в воздухе после пожара на НПЗ.

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