Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре не выявили повышенной концентрации вредных веществ в воздухе после пожара на НПЗ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ne-vyyavili-povyshennoj-kontsentratsii-vrednyh-veshhestv-v-vozduhe-posle-pozhara-na-npz
В Краснодаре не выявили повышенной концентрации вредных веществ в воздухе после пожара на НПЗ
Фото «Кубань 24»

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Возгорание на краснодарском нефтеперерабатывающем заводе дважды произошло утром 13 июня на улице Захарова.

После пожара на НПЗ специалисты взяли пробы воздуха, чтобы проверить его в лаборатории на возможное превышение предельной концентрации вредных веществ.

«Все результаты исследований на содержание вредных веществ в воздухе, которые образуются в результате пожара, не превышают нормативные документы», — приводит сообщение краевого управления Роспотребнадзора ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», причиной пожара на Краснодарском НПЗ стал сброс газа на факельный стояк завода и последующее горение установки по сжиганию избыточного газа. В результате происшествия никто не пострадал.

Статьи
Горячая ванна: кому можно и нельзя
Горячая ванна: кому можно и нельзя
Западная чудо-техника: вопрос PR или есть чего бояться?
Западная чудо-техника: вопрос PR или есть чего бояться?
Притяженья больше нет: психотерапевт назвал причины снижения либидо у мужчин
Притяженья больше нет: психотерапевт назвал причины снижения либидо у мужчин
Пять шагов к плоскому животу на сидячей работе
Пять шагов к плоскому животу на сидячей работе
Какие льготы положены пенсионерам в 2023 году?
Какие льготы положены пенсионерам в 2023 году?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях