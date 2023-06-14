В Краснодаре не выявили повышенной концентрации вредных веществ в воздухе после пожара на НПЗ

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Возгорание на краснодарском нефтеперерабатывающем заводе дважды произошло утром 13 июня на улице Захарова.

После пожара на НПЗ специалисты взяли пробы воздуха, чтобы проверить его в лаборатории на возможное превышение предельной концентрации вредных веществ.

«Все результаты исследований на содержание вредных веществ в воздухе, которые образуются в результате пожара, не превышают нормативные документы», — приводит сообщение краевого управления Роспотребнадзора ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», причиной пожара на Краснодарском НПЗ стал сброс газа на факельный стояк завода и последующее горение установки по сжиганию избыточного газа. В результате происшествия никто не пострадал.