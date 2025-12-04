Жители поселка под Краснодаром попросили обустроить площадки для занятий спортом

До «Прямой линии» губернатора осталось меньше суток и поток просьб только нарастает. География обращений широка: от Анапы и Темрюка до Краснодара и Новороссийска. Людей интересуют не только злободневные проблемы, но и спортивная жизнь.

Елена Короткова начала заниматься спортом впервые пять лет назад и с удовольствием не только сама ходит на тренировки, но и приобщает семью и друзей.

«Проходим и растяжки, и пресс качаем. Наш тренер дает нам очень хорошие тренировки, появляется легкость, получаем заряд энергии», — делится жительница поселка Новознаменского Елена Короткова.

В планах у Елены улучшить спортивные навыки и получить значок ГТО. Ежедневно в комплексе «Знаменский» занимаются более 500 людей, начиная с шести лет. Каждый здесь найдет секцию по своим критериям.

«В центре проходят занятия по самым разным видам спорта — футбол, гимнастика, борьба, прыжки на батуте. Для желающих два раза в неделю проходит зарядка», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Ангелина Доценко.

Физкультурно-оздоровительный комплекс оснащен игровым и тренажерным залами, тренерскими, раздевалками с душевыми, а на территории обустроили спортивные и детские площадки. Поэтому место стало центром притяжения для всех жителей поселка. Они с радостью укрепляют свое здоровье и стремятся к новым вершинам.

«Обратные эмоции мы получаем в том, что у нас четыре раза в год мероприятия со старшим поколением», — говорит директор Центра физкультурно-массовой работы Ирина Юнг.

Некоторые жители хотят еще больше спортивных направлений. Виталий Зуенок — любитель бильярда. Вместе со своими друзьями они встречаются в клубе. Но пенсии на увлечение не хватает, мужчина просит организовать бесплатный бильярд для людей в возрасте.

«Бильярд — это самый доступный вид спорта для пенсионеров, кроме того, во время игры много ходишь вокруг стола, плюс общение. Жизнь для пенсионеров становится веселее и радостнее», — рассказывает житель поселка Новознаменский Виталий Зуенок.

Большой популярностью, помимо этих видов спорта, в Новознаменском пользуется теннис. Виктор Иваненко больше 50 лет занимается им. Потому желает и на пенсии продолжать проводить время за любимой игрой.

«Обращаюсь к губернатору с вопросом о предоставлении бесплатного помещения для настольного тенниса в Краснодаре для пенсионеров», — обращается житель поселка Новознаменский Виктор Иваненко.

Жители надеются, что их предновогодние желания смогут осуществиться после «Прямой линии» и они продолжат заряжаться бодростью и оптимизмом.

Читайте также: проект «Боевые бабушки» запустили в Ленинградском округе.

Подпишись, здесь всегда интересно.