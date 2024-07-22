Жители поселка Кучугуры опасаются потерять свои участки из-за нового генплана

В поселке Кучугуры Темрюкского района более 2 тыс. жителей обеспокоены тем, что могут потерять земельные участки. По проекту нового генплана планируется перевести их земли из ИЖС в территорию сельхозназначения. Люди опасаются, что в таком случае не смогут построить на них свои дома.

Семья Смирновых купила участок в поселке Кучугуры три года назад. Мать двоих детей Юлия хотела работать здесь логопедом, но к строительству жилья приступить так и не смогла. Вместо дома посреди поля стоит небольшая бытовка.

«Подавали сразу на разрешение на строительство. Нам на следующий месяц отказали, очень долго тянули время, я звонила, писала ― отказали. В итоге мы хотели строиться с маткапиталом, строить постоянный дом, но участки собираются перевести в сельхозназначение. Мы уж никогда не сможем здесь построиться», ― сетует собственница земельного участка Юлия Смирнова.

С такой проблемой столкнулись еще 2 тыс. собственников участков. Многие боятся возводить здесь постройки.

«На другой стороне поселка стали появляться дома, эти люди получили разрешение на строительство. Так же, как и многодетная семья, по их словам, они взяли деньги в ипотеку и уже начали стройку, но боятся, что их жилье могут снести», ― сообщает корреспондент Максим Шабалда.

Родители четырех детей Иван и Юлия Мисиневы купили участок и начали строительство в апреле. Семья хотела дом для отдыха с видом на море. В планах было обустроить двор, но теперь судьба коттеджа неизвестна.

«Строители быстро построили, что мы хотели. Сейчас сложность в том, что мы должны со строителями рассчитываться, а если нашу землю переведут в сельхозназначение, то банк может поменять ставку семейную на 20%», ― рассказывает собственница земельного участка Юлия Мисинева.

Раньше на этих землях выращивали яблоки и виноград. Они принадлежали колхозу. В 2021 году был принят генплан, по которому участки стали частью поселка. После этого появилась возможность перевести их под ИЖС, чем люди и воспользовались. Однако новый генплан, который разработан, но пока не утвержден, запрещает строительство в этой местности.

«Было направленно письмо, в котором предлагалось исключить 4,2 тыс. участков только из поселка Кучугуры, в целом ― более 4,5 тыс. по всему Темрюкскому району. То есть больше всего пострадал поселок Кучугуры», ― говорит собственник земельного участка Алексей Савуляк.

В администрации Краснодарского края поставили задачу муниципалитетам сохранить земли сельхозназначения и выводить их из состава городов и поселков. Такую работу можно провести только через корректировку генплана. Люди, купившие участки, боятся, что останутся без жилья. В администрации Темрюкского района сообщили, если люди уже построили или начали строить дом, то его могут и не сносить. Однако для этого на жилье должны быть оформлены все документы и разрешения. Местные власти пошли людям на встречу и работают с каждым собственником индивидуально.

«Будет отдельно учитываться категория граждан ― это участники СВО и члены их семей, многодетные, инвалиды. Также, если земельный участок куплен в ипотеку или на кредитные средства, мы рассмотрим персонально каждое заявление, на каждое заявление мы дадим ответ», ― отмечает заместитель главы Темрюкского района Светлана Мануйлова.

В районной администрации уточнили, что после утверждения нового генплана, участки, которые все же исключат из черты поселка, будут иметь статус сельхозназначения, но останутся во владении собственников. Они смогут выращивать различные культуры, разводить животных, а также строить сараи и складские помещения. Можно ли на таких землях строить дома ― рассказали юристы.

«Людей волнует, можно ли строить жилые дома? Нет. Жилые дома на землях сельхозназначения будет строить нельзя. Выход здесь один, если считаете, что наделение вашего участка статусом земли сельхозназначения, нарушает ваши права, то следует оспаривать сам генплан, а если градостроительство, то необходимо обращаться в судебные органы», ― подчеркивает юрист Александр Кугушев.

На сайтах объявлений земли в этом районе предлагают купить от 100 тыс. до 500 тыс. рублей за сотку. Некоторые продавцы указывают сразу, что участки не находятся в зоне сельхозназначения. При их покупке стоит быть внимательными, чтобы не стать новым участником земельного вопроса. Пока местным властям предстоит разобраться, почему участки были переведены под ИЖС.

«Очень большие территории были предусмотрены под курортное строительство, почему они оказались под индивидуальной застройкой ― с этим и нужно разобраться. Генплан ― это документ компромисса, такой же компромисс мы найдем по Азовскому побережью», ― рассказывает заслуженный архитектор России Юрий Рысин.

Краевые власти с целью сохранения сельхозугодий в ближайшие два года планируют вывести 35,5 тыс. га земель по всему региону, 6 тыс. из них ― в Темрюкском районе. Также до конца года планируют утвердить новый генплан в Новороссийске и Северском районе.

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