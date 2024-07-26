Жители порядка 20 улиц на востоке Краснодара остались без света из-за аварии

Электроэнергия пропала в Карасунском округе 26 июля около 17:10.

Отключение электричества произошло из-за повреждения на линии 6-10 кВ. В результате оказались обесточены ПС «ПШ-103» и 14 трансформаторных подстанций.

Без света временно остались улицы: Фадеева, 1 Мая, Кирова, Бершанской, 8 Марта, Пролетарская, Куренная, Космонавтов, Ярославская, Комсомольская, Украинская, Криничная, Ярославского, Сычевая, Демченко. Также электричества нет в домах на переулках Кривой, Садовый, Гоголя и Калининский.

Сейчас на месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества в Пашковском жилом массиве планируют к 21:00.

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