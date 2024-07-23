Перебои со светом на Кубани: как солнечные батареи могут решить проблему

Даже в условиях аномальной жары и веерных отключений не все жители Кубани страдают от перебоев с электричеством. Выйти из этой ситуации можно, например, с помощью электрогенераторов, но есть и более экологичный выход.

Предприниматель с многолетним опытом Дмитрий Назаров пять лет назад стал работать на солнечных батареях, а сейчас уже имеет собственную электроподстанцию, которая круглосуточно снабжает энергией несколько цехов на предприятии.

«Я стал полностью автономным. Помимо дешевой электроэнергии, я получил стабильную, она бережет мои приборы, станки. Здесь всегда 220 В. Система у меня стабильная, надежная, автономная. Самое главное ― на ней экономлю», ― делится предприниматель Дмитрий Назаров.

Такая система ― это не только дает выгоду, но и соответствует современному развитию промышленности.

«Солнечные лучи, падающие на крышу и фасад этого здания, превращаются в энергию. Мощности хватает, чтобы запустить производственные линии сразу четырех цехов. За сутки одна панель вырабатывает 1,5 тыс. Вт, а их тут свыше 600», ― сообщает корреспондент Николай Тихий.

Завод не только сокращает затраты на электроэнергию, но и делает производство более экологичным. Эта технология уже нашла применение в уличном освещении и системах видеонаблюдения на дорогах общего пользования.

«На территории России это перспективная технология. На юге продолжительность дня довольно высокая, ресурсы солнечной энергии довольно значительны», ― отмечает профессор кафедры геоинформатики КубГУ Анатолий Погорелов.

Найти применение солнечной энергии может почти каждый, для этого необязательно иметь предприятие.

«Для установки солнечных батарей подходит почти каждая крыша, единственное, если ваш дом не находится в тени в окружении пятиэтажек. Помимо крыш, мы используем металлоконструкции, наземные конструкции, если это частный дом и есть территория», ― говорит главный инженер группы компаний по установке солнечных электростанций Глеб Ещаулов.

Специалисты отмечают, что до полного замещения стандартных источников энергии еще далеко. Помимо технических ограничений и недостатка инфраструктуры, оборудование дорогостоящее, позволить его себе может не каждый. Однако расширять нишу солнечной энергетики и делать предприятия независимыми нужно уже сейчас.

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