Старый центр Краснодара остался без света из-за масштабной аварии

Электроэнергия пропала в Центральном округе краевой столицы 23 июля около 18:10.

Отключение света произошло из-за повреждения на линии 6-10 кВ. В результате оказались обесточены ПС «Ю-16 КРУН» и 19 трансформаторных подстанций.

Без света временно остались улицы: Головатого, Красноармейская, Карасунская, Чапаева, Горького, Красная, Гоголя, Буденного, Пашковская, Коммунаров, Гимназическая, Кузнечная и Длинная.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре «Нэск» уточнили, что возобновить подачу электричества центре Краснодара рассчитывают в 21:00.

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