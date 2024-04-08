Жители Пашковки в Краснодаре остались без воды из-за порыва водопровода

Аварийное отключение холодного водоснабжения на востоке города произошло утром 8 апреля.

Из-за порыва водопровода воду отключили по следующим адресам:

улица Лавочкина: № 3, 8, 7, 7/1;

улица Евдокии Бершанской: № 402, 406, 408/1, 408/2, 410, 412, 415, 418, 419, 421, 423.

На месте порыва проводят ремонтно-восстановительные работы. Время восстановления подачи воды в Пашковском жилом массиве уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

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