Жители Пашковки в Краснодаре остались без тепла и горячей воды из-за утечки

Аварийное отключение теплоснабжения в Карасунском округе произошло вечером 27 февраля.

На подземном теплопроводе диаметром 500 мм на улице Краевой, 9 произошла утечка. Из-за этого отопление и горячую воду временно отключили в жилых домах на улицах: Евдокии Бершанской, Фадеева, Кутовой, Выгонной, Колхозной, Кирова, Энергетиков, Кутовой, Садовой и др.

На месте подземной утечки работает аварийная бригада тепловиков. Время восстановления подачи отопления в Пашковском жилом массиве уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

Для устранения аварии на теплосети на улице Краевой, 9 временно ограничат движение автомобилей на участке от Кирова до Евдокии Бершанской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: проблемы с водой в частном секторе более 3 суток будут в трех округах Краснодара. В связи с врезкой трубопровода водоснабжения в существующий напорный водопровод водозабора «Елизаветинский» с 10:00 27 февраля до 14:00 1 марта будет снижено давление на сетях.