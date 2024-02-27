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Жители Пашковки в Краснодаре остались без тепла и горячей воды из-за утечки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-pashkovki-v-krasnodare-ostalis-bez-tepla-i-goryachej-vody-iz-za-utechki
Жители Пашковки в Краснодаре остались без тепла и горячей воды из-за утечки
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение теплоснабжения в Карасунском округе произошло вечером 27 февраля.

На подземном теплопроводе диаметром 500 мм на улице Краевой, 9 произошла утечка. Из-за этого отопление и горячую воду временно отключили в жилых домах на улицах: Евдокии Бершанской, Фадеева, Кутовой, Выгонной, Колхозной, Кирова, Энергетиков, Кутовой, Садовой и др.

На месте подземной утечки работает аварийная бригада тепловиков. Время восстановления подачи отопления в Пашковском жилом массиве уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

Для устранения аварии на теплосети на улице Краевой, 9 временно ограничат движение автомобилей на участке от Кирова до Евдокии Бершанской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: проблемы с водой в частном секторе более 3 суток будут в трех округах Краснодара. В связи с врезкой трубопровода водоснабжения в существующий напорный водопровод водозабора «Елизаветинский» с 10:00 27 февраля до 14:00 1 марта будет снижено давление на сетях.

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