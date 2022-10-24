Жители Пашковки почти на трое суток останутся без воды из-за ремонтных работ

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Плановые ремонтные работы пройдут на водопроводных сетях холодного водоснабжения жилого поселка Авиаработников с 1:00 25 октября до 16:00 27 октября.

Холодную воду отключат в Пашковском жилом массиве на улицах Бершанской, 1 Мая, Фадеева, Лавочкина и на Восточном обходе.

Для жителей домов, попавших в зону отключения, организуют подвоз воды. Автоцистерны будут дежурить на улице 1 Мая, 75/1 и на Лавочкина, 13/3, сообщает ЕДДС Краснодара.

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