Жители Карасунского округа Краснодара проведут ночь на 25 октября без света и воды

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Плановое отключение электроэнергии в Карасунском округе проведут с 23:00 24 октября до 6:00 25 октября. Также в это время отключат холодную воду.

Отключения связаны с работами по реконструкции подстанции «Почтовая» и остановкой водозабора «Первый Восточный».

Ночь без света и воды проведут жильцы домов в границах улиц Игнатова, Мачуги, Благоева, Трудовой славы, Автолюбителей, Гидростроителей, Невкипелого, Знаменского, Парусной, Кружевной, Гассия, Артезианской, Снесарева, Трамвайной, Восточный берег Кубани.

Кроме того, отключения затронут ряд улиц Пашковского жилого массива. В зону отключения попадают улицы Энергетиков, Краснодарская, Ярославского, Кирова, Краевая, Кутовая, Фадеева. Кроме того, Комсомольская, Выгонная, Бершанской, Садовая, Суворова и Бакинская.

Также электроэнергии и воды до утра 25 октября не будет в домах жителей поселков Курортный и Красный хуторок, сообщает ЕДДС Краснодара.

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