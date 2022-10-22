В Краснодаре жители 4 улиц в Карасунском округе остались без света из-за аварии

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило из ЕДДС Краснодара 22 октября около 9:15.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «ХБК-103» и 15 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Стасова, Селезнева, Старокубанской и Алтайской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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