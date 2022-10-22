В Краснодаре жители 4 улиц в Карасунском округе остались без света из-за аварии
Происшествия
22.10.2022 09:22
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило из ЕДДС Краснодара 22 октября около 9:15.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «ХБК-103» и 15 трансформаторных подстанций.
Без электроэнергии остались жители улиц Стасова, Селезнева, Старокубанской и Алтайской.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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