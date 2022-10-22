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В Краснодаре жители 4 улиц в Карасунском округе остались без света из-за аварии

Происшествия
22.10.2022 09:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-4-ulits-v-karasunskom-okruge-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
В Краснодаре жители 4 улиц в Карасунском округе остались без света из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило из ЕДДС Краснодара 22 октября около 9:15.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «ХБК-103» и 15 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Стасова, Селезнева, Старокубанской и Алтайской.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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