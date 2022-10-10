В Краснодаре жители 13 улиц остались без света из-за аварии
Происшествия
10.10.2022 16:32
Аварийное отключение электроэнергии произошло днем 10 октября в Прикубанском округе. Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «ВК-12» и 32 трансформаторных подстанции.
Сейчас света нет на улицах Ростовское шоссе, Ейское шоссе, Тихой, Дорожной, Раздельной, Персиковой и Грушевой.
На месте работает аварийная бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.
В контакт-центре АО «НЭСК-электросети» уточнили, что из-за аварии свет также отключили на улицах Российской, Пионовой, 3-й Трудовой, Беговой, Железнодорожной и Чернышева.
Восстановить подачу электричества в Прикубанском округе планируют к 19:00.
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