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В Краснодаре жители 13 улиц остались без света из-за аварии

Происшествия
10.10.2022 16:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-13-ulits-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii
В Краснодаре жители 13 улиц остались без света из-за аварии
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии произошло днем 10 октября в Прикубанском округе. Из-за повреждения кабеля оказались обесточены ПС «ВК-12» и 32 трансформаторных подстанции.

Сейчас света нет на улицах Ростовское шоссе, Ейское шоссе, Тихой, Дорожной, Раздельной, Персиковой и Грушевой.

На месте работает аварийная бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре АО «НЭСК-электросети» уточнили, что из-за аварии свет также отключили на улицах Российской, Пионовой, 3-й Трудовой, Беговой, Железнодорожной и Чернышева.

Восстановить подачу электричества в Прикубанском округе планируют к 19:00.

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