В Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители 18 улиц в Карасунском округе
Происшествия
10.10.2022 09:42
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило из ЕДДС Краснодара 10 октября около 9:30.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанции «ХЛ-3» и «ХЛ-4», а также 27 трансформаторных подстанций.
Без электроэнергии остались жители улиц Вольной, Канонирской, Оружейной, Островной, Приморской, Раздольной, Сторожевой, Жукова, Бригадной, Шоссейной, Тихомировской, Приморской, Радужной, Наримановской, Молодежной, Курганной, Васюринской, Шоссейной.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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