В Краснодаре авария на подстанции оставила без света жителей 6 улиц в Прикубанском округе
Происшествия
06.10.2022 15:14
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило от ЕДДС Краснодара 6 октября в 14:59.
Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ подстанции «ВК-8» отключились 10 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Западной, Светлой, Дружбы, Солнечной, Полевой и Зеленой.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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