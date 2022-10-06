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В Краснодаре авария на подстанции оставила без света жителей 6 улиц в Прикубанском округе

Происшествия
06.10.2022 15:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-avariya-na-podstantsii-ostavila-bez-sveta-zhitelej-6-ulits-v-prikubanskom-okruge
В Краснодаре авария на подстанции оставила без света жителей 6 улиц в Прикубанском округе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило от ЕДДС Краснодара 6 октября в 14:59.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ подстанции «ВК-8» отключились 10 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Западной, Светлой, Дружбы, Солнечной, Полевой и Зеленой.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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