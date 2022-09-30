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В Краснодаре из-за аварии на подстанции без света остались улицы в районе Красных Партизан

Происшествия
30.09.2022 17:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-avarii-na-podstantsii-bez-sveta-ostalis-bolee-8-ulits-v-prikubanskom-okruge
В Краснодаре из-за аварии на подстанции без света остались улицы в районе Красных Партизан
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило от ЕДДС Краснодара 30 сентября в 17:18.

В результате повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция «З-2» и еще 6 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Красных Партизан, Сочинской, Темрюкской, Славянской, Анапской, Толбухина, Крымской, 4-я Линия и других.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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