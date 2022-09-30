В Краснодаре из-за аварии на подстанции без света остались улицы в районе Красных Партизан
Происшествия
30.09.2022 17:41
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило от ЕДДС Краснодара 30 сентября в 17:18.
В результате повреждения на линии 6-10 кВ отключилась подстанция «З-2» и еще 6 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Красных Партизан, Сочинской, Темрюкской, Славянской, Анапской, Толбухина, Крымской, 4-я Линия и других.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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