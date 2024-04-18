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Жители Омска не смогли улететь на отдых в Сочи из-за нехватки мест на борту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-omska-ne-smogli-uletet-na-otdyh-v-sochi-iz-za-nehvatki-mest-na-bortu
Жители Омска не смогли улететь на отдых в Сочи из-за нехватки мест на борту
Фото Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Инцидент произошел утром 18 апреля в международном аэропорту Омск-Центральный.

Компания «Северный ветер» не пустила на борт воздушного судна более 10 пассажиров, ранее купивших билеты на рейс до Сочи. Перевозчик сослался на нехватку мест в самолете.

Пассажиры, не улетевшие на отдых в Сочи, написали заявления в прокуратуру. Всего поступило 12 обращений.

Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства, из-за которых пассажиров с билетами не пустили на рейс Омск — Сочи. Правоохранители дадут правовую оценку действия компании «Северный ветер» и примут необходимые меры для восстановления прав пассажиров, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Читайте также: авиакомпания назвала подробности драки на борту самолета в аэропорту Сочи. Инцидент произошел 11 апреля в аэропорту Сочи на борту самолета компании «Уральские авиалинии», готовившегося вылететь в Москву.

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