Жители Омска не смогли улететь на отдых в Сочи из-за нехватки мест на борту

Инцидент произошел утром 18 апреля в международном аэропорту Омск-Центральный.

Компания «Северный ветер» не пустила на борт воздушного судна более 10 пассажиров, ранее купивших билеты на рейс до Сочи. Перевозчик сослался на нехватку мест в самолете.

Пассажиры, не улетевшие на отдых в Сочи, написали заявления в прокуратуру. Всего поступило 12 обращений.

Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства, из-за которых пассажиров с билетами не пустили на рейс Омск — Сочи. Правоохранители дадут правовую оценку действия компании «Северный ветер» и примут необходимые меры для восстановления прав пассажиров, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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