Авиакомпания назвала подробности драки на борту самолета в аэропорту Сочи

Инцидент произошел накануне в аэропорту Сочи на борту самолета компании «Уральские авиалинии», готовившегося вылететь в Москву.

В СМИ появилось видео конфликта, снятое очевидцами. На кадрах видно, что пожилой пассажир попросил у бортпроводника дать ему питьевой воды. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку.

В «Уральских авиалиниях» сообщили, что участвовавший в конфликте пассажир был нетрезв. По их данным, у него были явные признаки алкогольного опьянения.

«Он вел себя неадекватно и грубо нарушал требования авиабезопасности, а именно: пытался прорваться в кабину пилотов и без разрешения занимал служебные места бортпроводников», — говорится в заявлении авиакомпании.

Отмечается, что после конфликта пассажир пожаловался на ухудшение самочувствия. Ему вызвали бригаду медиков.

В «Уральских авиалиниях» уточнили, что пассажира, подравшегося с бортпроводником, передали правоохранителям после посадки в аэропорту Домодедово, пишет газета «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вылет авиарейса Сочи — Москва задержался по техническим причинам. На борту самолета отключили кондиционеры, что вызвало сильное недовольство среди пассажиров, пожаловавшихся на сильную духоту. В этот момент в воздушном судне находились 240 пассажиров.

Информацией о конфликте на борту самолета «Уральских авиалиний» с участием члена экипажа заинтересовались правоохранительные органы. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку.