Бортпроводник и пожилой пассажир подрались на борту авиарейса Сочи — Москва

Инцидент произошел накануне в аэропорту Сочи на борту самолета компании «Уральские авиалинии», готовившегося вылететь в Москву.

В СМИ появилось видео конфликта, снятое очевидцами. На кадрах видно, что пожилой пассажир попросил у бортпроводника дать ему питьевой воды. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку.

Отмечается, что вылет авиарейса Сочи — Москва задержался по техническим причинам. На борту самолета отключили кондиционеры, что вызвало недовольство среди пассажиров, пожаловавшихся на сильную духоту.

Информацией о конфликте на борту самолета «Уральских авиалиний» с участием члена экипажа заинтересовались правоохранительные органы.

«По данному факту Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка действиям экипажа», — говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.

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