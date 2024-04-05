Самолет Пхукет — Сочи не смог вылететь из-за сильного задымления на борту

Инцидент произошел утром 5 апреля на борту рейса авиакомпании Azur Air.

Самолет не смог вылететь из Таиланда в Сочи из-за нештатной ситуации на борту. На воздушном судне началось задымление, а кондиционеры отключились.

В аэропорту Пхукета уточнили, что рейс задержался из-за технических проблем в салоне самолета. Специалистам уже удалось устранить неисправность.

Пассажиров вернули в терминал аэропорта. По данным Генконсульства РФ в Пхукете никто из них не обращался за помощью.

Ожидается, что рейс Пхукет — Сочи вылетит уже в ближайшие часы, сообщает ТАСС.

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