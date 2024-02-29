Самолет Санкт-Петербург — Сочи вернулся в аэропорт из-за поломки

Лайнер авиакомпании «Россия» вернули в Пулково по техническим причинам. Пассажиров отправили по маршруту на резервном самолете.

«Рейс № 6569 Санкт-Петербург — Сочи вернулся в аэропорт вылета по технической причине — замечания по системе навигации», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Рейс вылетел из Петербурга в 10:34. Резервный борт должен был вылететь в 14:15, однако также был задержан, сообщает ТАСС.

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