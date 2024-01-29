Вылет самолета Тюмень — Сочи задержали на 9 часов

Рейс 510 авиакомпании «Nordwind Airlines» по маршруту Тюмень — Сочи был задержан 28 января в аэропорту «Рощино» Тюмени.

Самолет должен был вылететь в 8:10 по местному времени, однако рейс задержали из-за позднего прибытия самолета. Судно вылетело в 17:00. На рейс зарегистрированы 210 пассажиров, из которых 8 — дети, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

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