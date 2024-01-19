Рейс Сочи — Санкт-Петербург экстренно посадили в Саратове из-за пьяной дебоширки

Инцидент произошел 17 января во время рейса самолета одной из авиакомпаний.

После того, как самолет поднялся в воздух, 26-летняя пассажирка из Санкт-Петербурга начала вести себя неадекватно. Она стала курить на борту электронную сигарету и громко выражалась нецензурными словами. На замечания бортпроводников она не реагировала. По внешним признакам девушка была в алкогольном опьянении.

Экипаж воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Саратова из-за грубого нарушения правил поведения в самолете. По прибытии в воздушную гавань «Гагарин» женщину задержала полиция.

В отношении пассажирки составили административные протоколы о нарушениях, а также возбудили уголовное дело о хулиганстве. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УТ МВД по Приволжскому федеральному округу.

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