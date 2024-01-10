Экс-игрок «Краснодара» Мамаев опроверг свое участие в скандале на борту самолета

Ранее в соцсетях появилась информация, что бывший футболист сборной России Павел Мамаев якобы устроил в аэропорту Внуково скандал с экипажем авиалайнера, требуя срочно предоставить детскую коляску для его ребенка.

Сам спортсмен эту информацию категорически опроверг. По его словам, никакого скандала на борту самолета с его участием не было.

Мамаев уточнил, что он вместе с семьей планировал вылететь на отдых, но самолет не смог взлететь из-за технической неисправности. Вылет рейса перенесли на другое время.

«Мы были с маленьким ребенком в бизнес-классе на втором ряду. Мы попросили сотрудников, чтобы нам вынесли коляску из багажа, потому что решили сразу отправиться домой. Попросили ребят помочь с этим вопросом. Они — молодцы. Нормально отреагировали и принесли нам коляску», — рассказал Мамаев.

Экс-футболист добавил, что после этого они с семьей отправились домой и ни с кем не конфликтовали.

В транспортной полиции уточнили, что никаких обращений по поводу конфликтов в самолетах с участием Павла Мамаева к ним не поступало, сообщает RT.

Павел Мамаев выступал за «Краснодар», ЦСКА, «Ростов» и «Торпедо». В его активе 15 матчей за сборную России. Осенью 2018 года футболиста арестовали по уголовному о хулиганстве после избиения чиновника и личного водителя сотрудницы «Первого канала» в Москве. Вышел на свободу по УДО в сентябре 2019 года.