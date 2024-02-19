Жители Новознаменского в Краснодаре пожаловались на участившиеся нападения собак

Жители Новознаменского жилого района сообщили в аккаунте в соцсети приемной председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, что бродячие собаки регулярно нападают на людей возле домов.

По словам людей, число бездомных животных в их районе постоянно увеличивается, поэтому они опасаются за свою безопасность. На эту информацию отреагировали правоохранительные органы.

Сотрудники краевого СКР начали процессуальную проверку по факту нападения бродячих собак на людей в Новознаменском. Бастрыкин поручил руководителю регионального Следственного управления Андрею Маслову доложить о результатах проверки и установленных обстоятельствах.

Ход процессуальной проверки о нападении собак в Новознаменском находится на контроле в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России.

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