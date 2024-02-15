Бродячие собаки напали на женщину на улице Восточно-Кругликовской в Краснодаре

Об инциденте на улице Восточно-Кругликовской 15 февраля сообщили местные жители. Видео с нападением бездомных собак выложили в соцсети.

На видео, снятом из проезжающей машины, видно, как собаки подбежали к женщине сзади и повалили ее на землю.

В полиции Краснодара сообщили, что заявлений о нападении собак на людей не поступало.

«Вместе с тем сегодня утром поступила информация, что на улице Восточно-Кругликовской мужчина выгуливает собак без намордников. По данному факту проводится проверка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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