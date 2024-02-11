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Мужчина ударил собаку молотком в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-udaril-sobaku-molotkov-v-sochi
Мужчина ударил собаку молотком в Сочи
Фото t.me/sochitypical

Инцидент произошел 11 февраля около 6:00 на улице Ачишховской в поселке Красная Поляна.

Действия местного жителя попали на камеру наблюдения. По словам местных жителей, бездомные собаки живут тут постоянно. Сообщается, что мужчине якобы не понравился их лай, он вышел с молотком, чтобы угомонить животных.

По словам зоозащитников, пострадавшее животное пока не найдено. Волонтеры написали заявление в полицию.

«По данному факту сотрудниками пункта полиции поселка Красная Поляна проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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