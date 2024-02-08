Почти 18 тыс. человек пострадали от животных в Краснодарском крае за год

Из 17 тыс. 907 пострадавших от животных в 2023 году на Кубани около 13 тыс. были укушены собаками.

При этом случаев бешенства среди животных зарегистрировано не было, как и случаев заболевания среди людей.

«Бешенство — острое инфекционное заболевание, общее для человека и животных, всегда заканчивается смертью. Кусаются не только собак, но и дикие животные: грызуны, еноты, лисицы, кабаны, известны даже случаи укусов оленями. Возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что животных необходимо регистрировать в ветеринарной станции и ежегодно прививать против бешенства. Всем, кого укусило, поцарапало или лизнуло дикое животное, нужно обратиться в травмпункт и пройти курс антибиотиков.

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