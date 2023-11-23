Жители Новороссийска заметили черную воду, вытекающую с мусорного полигона

Жители города-героя в соцсетях пожаловались на сточные воды, которые текут с горы Щелба и попадают в реку Озереевка.

На видеозаписи запечатлен ручей с черной водой. Очевидцы сообщают, что во время дождя с мусорного полигона на горе Щелба в реку сбросили загрязненную воду. Вдоль реки находятся СНТ «Фрегат» и «Сюрприз», на территории домовладений есть скважины, откуда местные жители набирают питьевую воду.

В мэрии Новороссийска прокомментировали инцидент с «черной рекой», стекающей с полигона Щелба.

«Информация по данному факту была направлена в Министерство природных ресурсов. 22 ноября оперативно прибыла краевая лаборатория КИАЦЭМ, были отобраны пробы. По результатам МПР будут приняты дальнейшие решения», — цитирует мэрию города-героя «Наша газета Новороссийск».

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