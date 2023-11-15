Морская пена на берегу Новороссийска окрасилась в розово-оранжевый цвет

Впервые странную пену заметили 5 ноября на берегу особо охраняемой территории в Суджукской лагуне.

Тогда экоактивист Сергей Стряпухин предположил, что на берегу разлили гель для душа или шампунь, а запах ему показался парфюмерным. На следующий день пробы воды в этом месте взял представитель управления по ООПТ и отправил их на анализ в лабораторию.

В очередной раз пену заметили 14 ноября — она расположилась в другом месте, но ареал распространения стал больше. Однако причины образования пены можно будет узнать только по результатам анализов, отметил начальник 3-го управления ООПТ Константин Власов.

«По поводу канализационного запаха могу предположить, что он идет от самой лагуны, которая сейчас не соединяется с морем, ведь проран закрыт. Пахнет органикой. А от пены я не почувствовал вообще никакого специфического запаха. Создается такое впечатление, что это какая-то растительная субстанция», — цитирует Константина Власова «Новороссийский рабочий».

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