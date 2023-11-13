Ученый призвал не уносить гальку с пляжей Черного моря из-за дефицита

В ближайшие годы на пляжах Черноморского побережья может не остаться гальки, уверен старший научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Вячеслав Крыленко.

По его словам, в последние годы на берегах Черного моря в Краснодарском крае наблюдают большую проблему — дефицит наносов песка и гальки, которые тысячелетиями формировали пляжи. Ученый отметил, что это может привести к сокращению площади пляжей и разрушению берегов.

«Мы должны ценить и беречь наши берега — не застраивать их, не брать гальку для хозяйственных нужд, не уносить по ведерку гальки, чтобы выложить на даче забор», — сказал Крыленко.

Он добавил, что около Суджукской косы в Новороссийске был выход пластов, формировавший галечный берег на пляже. Однако теперь галька там не образуется. Источник галечника почти полностью иссяк, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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