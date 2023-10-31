Медведев предупредил о рисках цунами и наводнений в Черном и Азовском морях

О вероятности возникновения цунами на побережье Краснодарского края и Крыма рассказал океанолог Игорь Медведев, выступая на лектории «Кафе политехнического музея».

Эксперт уверен, что в ближайшие десятилетия риск появления цунами и наводнений в мире будет увеличиваться. Это связано с глобальным потеплением, влияющим на средний уровень Мирового океана. Из-за повышения температуры воздуха, таяния ледников и изменения плотности морской воды Мировой океан за год поднимается на 4 мм — это около 40 см за 100 лет.

По мнению Медведева, самая большая опасность крупных наводнений в России грозит побережьям Каспийского и Азовского морей. Он уточнил, что штормовое нагоны эффективно создают наводнения в неглубоких морях. Океанолог напомнил, что на побережье Азовского и Каспийского морей наводнения происходят регулярно.

Медведев добавил, что опасные явления, в первую очередь цунами, угрожают и побережью Черного моря. Подобные явления уже происходили в регионе: в 1927 году в Ялте, в 1939 году в Турции, а также в 1966 году около Геленджика и Анапы. Тогда в море образовались цунами высотой около 1,5 метров после несильных землетрясений.

«Но опасность Черного моря в том, что зоны разломов, где происходят землетрясения, располагаются прямо вблизи берега. И время добегания волны цунами от очага землетрясения до побережья может составлять от 10 до 20 минут, а где-то меньше 10 минут», — рассказал Медведев.

Океанолог отметил, что на побережье Черного моря сейчас отсутствуют службы предупреждения цунами. Кроме того, в Геленджике и Анапе высокая плотность людей на пляжах во время курортного сезона. Эти территории никак не приспособлены для возможной эвакуации отдыхающих из-за цунами.

Медведев подчеркнул, что цунами высотой даже 1 метр несет серьезную опасность для людей, пишет газета «Известия».

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