Купальный сезон на Черноморских курортах продлится, как минимум, до ноября

В последние дни октября температуры воды на Черноморском побережье Краснодарского края сохраняется на высоких отметках для этого времени года.

По данным Краснодарского ЦГМС, утром 30 октября температура воды в Сочи, Туапсинском районе и Геленджика составила +19 °C. В Анапе и Новороссийске — +18 °C.

Оптимальная температуры воды для купания составляет +21…27 °C. Однако, по мнению специалистов, заходить можно и в воду от +18 °C без каких-либо последствий для организма.

На Азовском побережье купальный сезон уже завершен. В Ейске температура воды +12 °C, в Темрюкском районе +17 °C, а в Приморско-Ахтарске +14 °C.

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