Снова тепло: Краснодарский край накроет жара из Африки

Тепло придет благодаря воздушным массам из Африки — Кубань на всю неделю окажется «в очаге тепла».

На юге погода будет настолько теплой, что можно будет купаться в море, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Краснодарском крае прогнозируется до + 21…25 °С, и дело будет в египетском воздухе», — рассказал он.

В регион на несколько дней вернется бархатный сезон, добавил метеоролог.

«Температура воды сейчас + 18–19 °. Каждый человек сам должен решать, конечно, но, когда температура воздуха около 25 °С и такая температура воды, грех не окунуться и забыть о том, какой сейчас месяц», — цитирует Романа Вильфанда ТАСС.

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