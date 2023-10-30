Снова тепло: Краснодарский край накроет жара из Африки
Общество
30.10.2023 09:42
Тепло придет благодаря воздушным массам из Африки — Кубань на всю неделю окажется «в очаге тепла».
На юге погода будет настолько теплой, что можно будет купаться в море, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В Краснодарском крае прогнозируется до + 21…25 °С, и дело будет в египетском воздухе», — рассказал он.
В регион на несколько дней вернется бархатный сезон, добавил метеоролог.
«Температура воды сейчас + 18–19 °. Каждый человек сам должен решать, конечно, но, когда температура воздуха около 25 °С и такая температура воды, грех не окунуться и забыть о том, какой сейчас месяц», — цитирует Романа Вильфанда ТАСС.
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