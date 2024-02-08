Жители Новороссийска услышат звуки сирены 8 февраля

В первой половине дня в четверг на территории МПК «Грушовая» в Восточном районе города-героя будут тестировать локальную систему оповещения.

В связи с этим жители Новороссийска могут услышать звуки сирены, предупреждающие об опасности.

Людей призвали соблюдать спокойствие и доверять информации только из официальных источников, сообщает пресс-служба администрации Восточного района Новороссийска.

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