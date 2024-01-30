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Жителей Краснодара снова напугал громкий хлопок в небе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-krasnodara-snova-napugal-gromkij-hlopok-v-nebe-2
Жителей Краснодара снова напугал громкий хлопок в небе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Громкий звук жители услышали 30 января в 15:20 жители центральных и восточных микрорайонов краевой столицы.

«Причина громкого звука — преодоление самолетом звукового барьера», — сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Отмечается, в ЕДДС не поступало сведений о разрушениях и взрывах в городе. Жителей Краснодара попросили сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

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