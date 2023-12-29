В небе над Краснодарским краем заметили подозрительные «круги»

Необычные следы в форме ровного круга в небе на Кубани заметили днем 29 декабря.

«Круги» над головой увидели в Краснодаре, Усть-Лабинском, Павловском, Тбилисском, Кореновском, Брюховецком районах, а также в Адыгее. Местные жители в соцсетях высказывали разные предположения о причине появления необычных геометрических фигур.

Вероятней всего, жители Кубани увидели в небе след после пролета военного самолета, пилот которого отрабатывал маневры по времени.

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