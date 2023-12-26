Громкий звук в небе в Ейске объяснили плановой работой военных

Жители Ейска вечером 26 декабря сообщили в пабликах, что над городом слышны взрывы. Некоторые предположили, что сработала система ПВО.

В ЕДДС Ейского района сообщили, что в муниципалитете и городе все спокойно, а громкие звуки объяснили плановой работой военных, сообщает РИА «Новости».

По данным оперштаба Краснодарского края, в муниципалитете проводятся учения, в том числе с использованием беспилотников. Громкий звук связан с уничтожением одной из учебных целей при отработке задач.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем ранее жителей Ейска напугали звуки стрельбы и черный дым. В администрации района сообщили, что жуткий грохот на самом деле — плановые учения.