Жителей Ейска напугали звуки стрельбы и черный дым

В соцсетях местные жители рассказали, что по всему городу раздался грохот, после чего пошел черный дым.

В администрации района сообщили, что жуткий грохот на самом деле — плановые учения.

«Уважаемые жители Ейского района! По информации единой диспетчерской службы Ейского района на полигоне проводятся плановые учения с использованием боеприпасов», — сообщает администрация Ейского района.

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