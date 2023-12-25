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Жителей Ейска напугали звуки стрельбы и черный дым

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-ejska-napugali-zvuki-strelby-i-chernyj-dym?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Жителей Ейска напугали звуки стрельбы и черный дым
Жителей Ейска напугали звуки стрельбы и черный дым

В соцсетях местные жители рассказали, что по всему городу раздался грохот, после чего пошел черный дым.

В администрации района сообщили, что жуткий грохот на самом деле — плановые учения.

«Уважаемые жители Ейского района! По информации единой диспетчерской службы Ейского района на полигоне проводятся плановые учения с использованием боеприпасов», — сообщает администрация Ейского района.

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