Неизвестный мужчина открыл стрельбу на детской площадке в Краснодаре

Инцидент произошел на детской площадке в ЖК «Аквамарин» на улице Уральской. Видеозапись с места происшествия 19 декабря распространили в соцсетях очевидцы.

На записи видно, как мужчина в черной куртке и кепке сидит на качелях на детской площадке и стреляет. Полиция Краснодара начала проверку.

«На основании выявленной в интернете видеозаписи полицией Краснодара инициировано проведение проверки по факту стрельбы из не установленного типа оружия в одном из дворов краснодарского жилого комплекса. Устанавливаются все обстоятельства данного инцидента, тип оружия, личность данного гражданина, а также мотивы его действий», — сказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение, а действиям стрелка будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару в Telegram.

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