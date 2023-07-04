Жители Новороссийска пожаловались на строительный материалы на острове Суджук

О том, что на острове Суджук снова появились стройматериалы, 3 июля сообщили местные жители в соцсетях.

На кадрах с пляжа видно, что галечный пляж завален старыми шезлонгами и досками от настилов. Власти города уже отреагировали на это сообщение.

«При мониторинге территории острова «Суджук» сотрудниками управления туризма и сельского хозяйства были обнаружены, предположительно, элементы благоустройства. На данный момент проводятся мероприятия по установке лиц, разместивших строительные материалы на острове, для дальнейшего использования в работе согласно действующему законодательству», — прокомментировала и.о. начальника туризма и сельского хозяйства администрации Новороссийска Надежда Москатова.

Чиновница добавила, что мэрия Новороссийска не выдавала разрешения на строительство на территории острова Суджук. Также не заключались договоры, дающие право на размещение на данной территории каких-либо объектов.

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