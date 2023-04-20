Жители Новороссийска пожаловалась на разбитую детскую площадку после завершения съемок фильма
Во дворе нескольких сталинских дворов в центре Новороссийска демонтировали элементы новой детской площадки.
Жильцы обратились в полицию и в районную администрацию. Выяснилось, что двор выбрали местом для съемок в качестве декораций для фильма «Ненормальный». По словам жителей, площадку превратили в «стадион». Демонтированную площадку съемочная группа пообещала вернуть после окончания съемочного процесса.
Съемки закончились 24 марта, привести площадку в порядок обещали к 10-15 апреля, но работы так и не начались. По словам жильцов дома, элементы бывшей детской площадки лежат на земле.
«Подрядчики работы уже начали. Для площадки закуплен дополнительный элемент — качели. Монтаж начнется тогда, когда их доставят на место. Подрядчик должен забрать качели из Туапсе и 20 апреля привезти. Потом будет установка всех элементов площадки и завершение работ. Срыв сроков подрядчик объяснил погодными условиями. Площадку приведут в порядок к концу апреля», — рассказал газете «Новороссийский рабочий» глава администрации Центрального района Новороссийска Евгений Титков.
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