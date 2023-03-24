Жителей Новороссийска предупредили о «взрывах и выстрелах» с 25 по 28 марта

В городе-герое стартовали съемки художественного фильма «Бессмертный полк». Они продлятся до 30 апреля.

С 25 по 28 марта съемки будут проходить около Дома культуры им. Маркова на улице Михайлова, 22. Там снимут эпизод с использованием громкой пиротехники для имитации взрывов и выстрелов. В связи с этим глава городского управления культуры Вячеслав Матвейчук попросил местных жителей с пониманием отнестись к неудобствам.

Фильм «Бессмертный полк» расскажет о подвигах Героев Советского Союза в годы Великой Отечественной войны: Филиппа Рубахо, Вити Чаленко, Евгении Савицкой, Екатерины Михайловой и Евдокии Носаль, сообщает «Наша Газета Новороссийск».

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