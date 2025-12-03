Logo
Жители Новороссийска останутся без воды 4 декабря из-за работ на сетях

Общество
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Водоснабжение ограничат в четверг с 10:00 до 18:00 из-за ремонта магистрального водопровода между городом-героем и селом Кабардинка.

Горожане смогут запастись водой утром 4 декабря с 6:00 до 9:00 и вечером с 18:00 до 21:00. Выход на плановый режим подачи воды произойдет в течение шести часов после завершения ремонтных работ.

В водоканале уточнили, что аварийная ситуация не прогнозируется и водоснабжение будет восстановлено согласно установленным срокам, а также принесли извинения за временные неудобства.

Во время отключения специалисты организуют подвоз воды автоцистернами. Заявки от горожан принимают по телефонам 8 (8617) 30-98-60, 8 (8617) 30-98-61, сообщает МУП «Водоканал города Новороссийска» в Telegram.

