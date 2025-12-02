В ЕДДС Краснодара рассказали, где 3 декабря не будет света и воды

Без света 3 декабря останутся жители шести улиц. Воду выключат по пяти адресам. В том числе, в гимназии №36 и во Дворце творчества.

С 9:00 до 17:00 будут кратковременные отключения света по адресам:

Горячеключевская, 7;

Бородинская, 135, 137 корп. 1 и 2, 137/1Г, 152, 152а, 156/2, 156/2 стр. 2, 152/7;

Лаврова, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 4, 8 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 8Б;

Джубгинская, 2А;

Сормовская, 1/3, 1/5, 1/6, 1/12, 178;

Старокубанская, 124, 124к1, 137к1, 137к2, 139, 139/1, 131/1.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону горячей линии ООО «Кедр» 8-800-101-30-13.

В течение 30 минут в период с 1:00 до 4:00 будет отключено водоснабжение по адресам:

Гимназическая, 40;

Ленина, 53 — ТОО «Премьера»;

Коммунаров, 57 – жилой дом и ЦТП;

Красноармейская, 52 — гимназия № 36;

Красноармейская, 54 — Дворец творчества.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам: 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

