В ЕДДС Краснодара рассказали, где 3 декабря не будет света и воды
Общество
02.12.2025 21:38
Без света 3 декабря останутся жители шести улиц. Воду выключат по пяти адресам. В том числе, в гимназии №36 и во Дворце творчества.
С 9:00 до 17:00 будут кратковременные отключения света по адресам:
- Горячеключевская, 7;
- Бородинская, 135, 137 корп. 1 и 2, 137/1Г, 152, 152а, 156/2, 156/2 стр. 2, 152/7;
- Лаврова, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 4, 8 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 8Б;
- Джубгинская, 2А;
- Сормовская, 1/3, 1/5, 1/6, 1/12, 178;
- Старокубанская, 124, 124к1, 137к1, 137к2, 139, 139/1, 131/1.
Дополнительную информацию можно уточнить по телефону горячей линии ООО «Кедр» 8-800-101-30-13.
В течение 30 минут в период с 1:00 до 4:00 будет отключено водоснабжение по адресам:
- Гимназическая, 40;
- Ленина, 53 — ТОО «Премьера»;
- Коммунаров, 57 – жилой дом и ЦТП;
- Красноармейская, 52 — гимназия № 36;
- Красноармейская, 54 — Дворец творчества.
Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам: 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.
