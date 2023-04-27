Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Жители Новороссийска остались без воды из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-novorossijska-ostalis-bez-vody-iz-za-avarii
Жители Новороссийска остались без воды из-за аварии
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Аварийное отключение холодного водоснабжения в городе-герое произошло днем 27 апреля.

Из-за повреждения магистрального водовода на пересечении улиц Мира и Портовой с 14:30 ограничили подачу холодной воды в зону № 3 (проспект Ленина, Анапское шоссе, улицы: Аршинцева, Брянская, Горная, Губернского, Железнодорожная, Заводская, Краснозеленых, Лейтенанта Шмидта, Литейная, Лермонтова, Маркова, Мархотская, Куйбышева).

«Подвоз питьевой воды будет осуществляться автоцистернами по заявкам с использованием спецтранспорта», — говорится в сообщении пресс-службы МУП «Водоканал города Новороссийска».

Читайте также: жители 36 многоэтажек в Новороссийске остались без горячей воды из-за утечки. Утечка произошла на транзитной сети на улице Героев Десантников, 73А утром 27 апреля.

Статьи
7 обязательных ежегодных обследований для мужчины
7 обязательных ежегодных обследований для мужчины
Как быстро проснуться: восемь простых советов
Как быстро проснуться: восемь простых советов
Индейка против курицы: что лучше есть?
Индейка против курицы: что лучше есть?
Семь ошибок, которые выдадут дешевизну образа
Семь ошибок, которые выдадут дешевизну образа
Что такое корь: как проявляется, нужна ли прививка
Что такое корь: как проявляется, нужна ли прививка
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях