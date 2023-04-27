Жители Новороссийска остались без воды из-за аварии

Аварийное отключение холодного водоснабжения в городе-герое произошло днем 27 апреля.

Из-за повреждения магистрального водовода на пересечении улиц Мира и Портовой с 14:30 ограничили подачу холодной воды в зону № 3 (проспект Ленина, Анапское шоссе, улицы: Аршинцева, Брянская, Горная, Губернского, Железнодорожная, Заводская, Краснозеленых, Лейтенанта Шмидта, Литейная, Лермонтова, Маркова, Мархотская, Куйбышева).

«Подвоз питьевой воды будет осуществляться автоцистернами по заявкам с использованием спецтранспорта», — говорится в сообщении пресс-службы МУП «Водоканал города Новороссийска».

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