Жители Новороссийска остались без воды из-за аварии
Происшествия
27.04.2023 14:54
Аварийное отключение холодного водоснабжения в городе-герое произошло днем 27 апреля.
Из-за повреждения магистрального водовода на пересечении улиц Мира и Портовой с 14:30 ограничили подачу холодной воды в зону № 3 (проспект Ленина, Анапское шоссе, улицы: Аршинцева, Брянская, Горная, Губернского, Железнодорожная, Заводская, Краснозеленых, Лейтенанта Шмидта, Литейная, Лермонтова, Маркова, Мархотская, Куйбышева).
«Подвоз питьевой воды будет осуществляться автоцистернами по заявкам с использованием спецтранспорта», — говорится в сообщении пресс-службы МУП «Водоканал города Новороссийска».
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