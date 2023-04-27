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Жители 36 многоэтажек в Новороссийске остались без горячей воды из-за утечки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-36-mnogoetazhek-v-novorossijske-ostalis-bez-goryachej-vody-iz-za-utechki
Жители 36 многоэтажек в Новороссийске остались без горячей воды из-за утечки
Фото Karolina Grabowska, pexels.com

Утечка произошла на транзитной сети на улице Героев Десантников, 73А утром 27 апреля.

В связи с этим с 10:00 горячую воду отключили в многоквартирных домах по улицам:

  • Героев Десантников, 47, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 65/2, 69, 71, 73, 73а, 79, 81, 83, 85;
  • Куникова, 36, 38, 44, 46, 48, 50а, 52, 54;
  • проспект Дзержинского, 187, 189, 191, 195, 201, 203, 205, 205а;
  • Прямая, 31, 33;
  • Раевского, 62.

По информации АТЭК, устранить утечку на сети планируют до 14:00, сообщает МЦУ Новороссийска.

Читайте также: из-за промывки водопровода в Крымском районе в течение четырех дней будут отключать воду — 27 и 28 апреля, а также 3 и 4 мая.

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