Из-за промывки водопровода в Крымском районе в течение 4 дней будут отключать воду

В связи с проведением плановых профилактических работ по промывке и дезинфекции водопроводных сетей будет прекращена подача воды 27 и 28 апреля, а также 3 и 4 мая.

Так, 27 апреля с 9:00 до 17:00 воды не будет у жителей улиц Краснозеленой и Таманской в Крымске, а также в селе Молдаванском, у жителей улиц Зеленой и Леваневского в станице Нижнебаканской, на улицах Советской, Труда, Кирова, Садово-Кубанской, Фрунзе и 60 лет СССР в станице Троицкой.

На следующий день — 28 апреля с 9:00 до 17:00 воды не будет у жителей улиц Труда и Мира в Крымске, улиц Гагарина, Школьной и Крупской в хуторе Евсеевскойм, на улицах 1-й Железнодорожной, Южной, Победы, Декабристов и Лермонтова в станице Троцкой.

Также 3 мая с 9:00 до 17:00 воду отключат на улицах Горная, Синева, Луначарского и Фадеева в Крымске, на улицах Ленина и Гайдара в станице Неберджаевской, на улицах Ленина, Примака, Таманской, Победы, Горького и Мостовой в станице Троицкой и в хуторе Могукоровском.

4 мая с 9:00 до 17:00 без воды останутся жители улиц Жукова и Фрунзе в Крымске, Крупской и Кочубея в станице Неберджаевская и хутора Кувичинского, сообщил в своем Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь.

Читайте также: прерванное из-за оползня водоснабжение трех крупных районов Сочи восстановлено.