Жители Новороссийска из леса случайно принесли домой заползшую в рюкзак змею
Происшествия
31.08.2022 13:01
Змею в своей квартире на пятом этаже обнаружили жильцы дома на улице Ленина. Они немедленно вызвали спасателей.
Сотрудники муниципальной службы спасения Новороссийска поймали пресмыкающееся и выпустили в лесополосе. Выяснилось, что хозяева квартиры в выходные ходили в лес. Возможно, там змея заползла в рюкзак, и ее случайно принесли домой.
«Проверяйте свои вещи после прогулок в лесу!» — написал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
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