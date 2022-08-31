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Жители Новороссийска из леса случайно принесли домой заползшую в рюкзак змею

Происшествия
31.08.2022 13:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-novorossijska-iz-lesa-sluchajno-prinesli-domoj-zapolzshuyu-v-ryukzak-zmeyu
Жители Новороссийска из леса случайно принесли домой заползшую в рюкзак змею
Фото t.me/alekseioderov

Змею в своей квартире на пятом этаже обнаружили жильцы дома на улице Ленина. Они немедленно вызвали спасателей.

Сотрудники муниципальной службы спасения Новороссийска поймали пресмыкающееся и выпустили в лесополосе. Выяснилось, что хозяева квартиры в выходные ходили в лес. Возможно, там змея заползла в рюкзак, и ее случайно принесли домой.

«Проверяйте свои вещи после прогулок в лесу!» — написал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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